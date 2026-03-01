Операция США против Ирана

Fars подтвердило смерть четырех членов семьи Хаменеи в ходе операции США

В результате операции Израиля и США в Иране погибли дочь, зять, внук и одна из невесток иранского лидера Али Хаменеи, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники в окружении аятоллы.

«После установления связи с осведомленными источниками в окружении Верховного лидера, к сожалению, подтверждена новость о мученической смерти дочери, зятя и внука лидера революции», — говорится в материале агентства.

Fars добавило, что одна из невесток Хаменеи погибла в результате утренней атаки 28 февраля.

Егор Алимов
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939