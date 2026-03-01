В соцсети Хаменеи появился пост на фоне сообщений о его смерти
На фоне сообщений о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на его странице в соцсети X появился пост.
«Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.
Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.
Выражение «мир ему» — традиционная исламская форма почтительного упоминания пророков, имамов или почитаемых религиозных фигур.
«Хайдер» — одно из имен имама Али ибн Абу Талиба, зятя пророка Мухаммеда и особо почитаемой фигуры в шиитском исламе (означает «лев»).
Накануне о смерти Хаменеи после начала военной операции против Ирана сообщили ряд агентств и изданий, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на «множество причин», подтверждающих факт смерти аятоллы.
Позже о том, что Хаменеи мертв, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав аятоллу «одним из самых злых людей в истории».