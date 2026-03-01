Операция США против Ирана

В соцсети Хаменеи появился пост на фоне сообщений о его смерти

На фоне сообщений о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на его странице в соцсети X появился пост.

«Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

Выражение «мир ему» — традиционная исламская форма почтительного упоминания пророков, имамов или почитаемых религиозных фигур.

«Хайдер» — одно из имен имама Али ибн Абу Талиба, зятя пророка Мухаммеда и особо почитаемой фигуры в шиитском исламе (означает «лев»).

Накануне о смерти Хаменеи после начала военной операции против Ирана сообщили ряд агентств и изданий, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на «множество причин», подтверждающих факт смерти аятоллы.

Позже о том, что Хаменеи мертв, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав аятоллу «одним из самых злых людей в истории».

Персоны
Плугина Ирина
Али ХаменеисмертьДональд Трамп
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
