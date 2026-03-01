Операция США против Ирана

Трамп объявил о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Трамп в своем посте назвал Хаменеи «одним из самых злых людей в истории». Fars со ссылкой на источники опровергло заявление Трампа, а в аккаунте Хаменеи после утверждений республиканца появился пост

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что смерть верховного лидера является «справедливостью» для иранского народа и «для всех великих американцев».

«Мы слышим, что многие из их КСИР, вооруженных сил и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ждут от нас иммунитета», — написал республиканец.

При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)». Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

Иранское агентство Fars со ссылкой на близкие к Хаменеи источники заявило, что заявление Трампа «безответственно». «Это заявление было немедленно решительно опровергнуто и названо ложным источниками, близкими к администрации Верховного лидера», — говорится в сообщении.

Ранее о смерти верховного лидера Ирана сообщили Reuters, Axios, CNN и другие западные СМИ со ссылкой на израильские источники. При этом иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники писало, что Хаменеи продолжает работу.

Егор Алимов
Али ХаменеиДональд ТрампИран
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939