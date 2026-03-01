Трамп объявил о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Трамп в своем посте назвал Хаменеи «одним из самых злых людей в истории». Fars со ссылкой на источники опровергло заявление Трампа, а в аккаунте Хаменеи после утверждений республиканца появился пост

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что смерть верховного лидера является «справедливостью» для иранского народа и «для всех великих американцев».

«Мы слышим, что многие из их КСИР, вооруженных сил и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ждут от нас иммунитета», — написал республиканец.

При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)». Публикация сопровождается фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

Иранское агентство Fars со ссылкой на близкие к Хаменеи источники заявило, что заявление Трампа «безответственно». «Это заявление было немедленно решительно опровергнуто и названо ложным источниками, близкими к администрации Верховного лидера», — говорится в сообщении.

Ранее о смерти верховного лидера Ирана сообщили Reuters, Axios, CNN и другие западные СМИ со ссылкой на израильские источники. При этом иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники писало, что Хаменеи продолжает работу.