Нетаньяху заявил о «множестве признаков», что Хаменеи нет в живых
Есть множество признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи больше нет в живых, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Сегодня в ходе атак мы выбрали в качестве цели место, где находился Хаменеи», — сказал он в эфире израильского телеканала. По словам израильского премьера, резиденция Хаменеи в центре Тегерана была разрушена.
О том, что верховный лидер Ирана ликвидирован, также сообщает высокопоставленный израильский чиновник, передает израильский 12-й канал.
Ранее главам МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.
Материал дополняется