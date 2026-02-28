Операция США против Ирана

Нетаньяху заявил о «множестве признаков», что Хаменеи нет в живых

Есть множество признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи больше нет в живых, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня в ходе атак мы выбрали в качестве цели место, где находился Хаменеи», — сказал он в эфире израильского телеканала. По словам израильского премьера, резиденция Хаменеи в центре Тегерана была разрушена.

О том, что верховный лидер Ирана ликвидирован, также сообщает высокопоставленный израильский чиновник, передает израильский 12-й канал.

Ранее главам МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.

Материал дополняется

Персоны
Егор Алимов
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939