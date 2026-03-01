Около 20 человек получили ранения при новом ударе Ирана по Тель-Авиву При ударе Ирана по Тель-Авиву были ранены около 20 человек, одна женщина погибла

Ракета упала в районе Тель-Авива на фоне отражения воздушной атаки Израилем, сообщает CNN.

Журналисты телеканала уточнили, что по меньшей мере одна ракета преодолела систему противовоздушной обороны Израиля, в результате чего раздался мощный взрыв, за которых последовало темное облако дыма.

The Times of Israel со ссылкой на службы экстренного реагирования пишет, что при ударе баллистической ракетой в Тель-Авиве пострадали около 20 человек. Вскоре издание сообщило о погибшей женщине в возрасте 40 лет.

Bhol уточняет, что ракета попала в два здания. Службы безопасности и спасатели проводят осмотр квартир и эвакуацию жителей. Граждан призвали не приближаться к месту происшествия, учитывая скопление людей.