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Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету

КСИР представил первую иранскую гиперзвуковую ракету Fattah

Корпус стражей исламской революции (КСИР) презентовал первую иранскую гиперзвуковую ракету Fattah. Об этом сообщает агентство IRNA.

На презентации нового оружия присутствовали президент Ирана Ибрахим Раиси и глава КСИР Сардар Салами.

Гиперзвуковую ракету презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. По его словам, ракета способна наносить удары на расстоянии 1400 км и она «практически неуязвима для вражеских ПВО». Отмечается, что Иран стал четвертой страной, обладающей гиперзвуковым оружием.

Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай. Также гиперзвуковое оружие испытывают американские военные. В феврале Китай испытал гиперзвуковую ракету DF-27, которая преодолела расстояние 2,1 тыс. км. за 12 минут. При этом DF-27 способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки, поэтому может рассматриваться и как стратегическое, и как тактическое оружие.

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уже стоит на вооружении, она используется в ходе военной операции на Украине. В Минобороны утверждают, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

Теги
гиперзвуковая ракета Иран ракетные испытания КСИР
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