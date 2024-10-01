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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран заявил, что использовал при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
При ударе по Израилю Иран использовал ракеты «Фаттах-1». Разработчики заявляли, что она развивает скорость до 5 Мах и может преодолевать расстояние 1400 км. Иран запустил, по разным данным, от 100 до 500 ракет
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Иранские военные при ракетном ударе по Израилю использовали гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает иранское агентство Irib со ссылкой на сообщение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

При ударе использовались ракеты «Фаттах-1». Этими ракетами, по версии Тегерана, были уничтожены комплексы ПВО Arrow-2 и Arrow-3.

Эти ракеты Иран представил в 2023 году. Было заявлено, что дальность полета «Фаттах-1» составляет 1400 км, передавал Al Arabiya. Ракета может развивать скорость 5 Мах (в пять раз быстрее скорости звука) и может «преодолевать любые системы ПВО», сообщал главнокомандующий Воздушно-космическими силами КСИР Амирали Хаджизаде.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

Иран нанес ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. Тегеран запустил, по разным данным, от 100 до 500 ракет. Взрывы из-за ударов прогремели около Тель-Авива и окрестностей, а также в районах Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Во время атаки сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем.

Ракетная атака была ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при ударе по штабу группировки в Ливане 27 сентября.

Корпус стражей исламской революции сообщал, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы. Иранское агентство Shafaqna сообщило, что в результате удара было уничтожено более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. Израиль не подтверждал эти данные.

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Иран Израиль ракетный удар ракеты гиперзвуковые ракеты
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