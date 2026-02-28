Операция США против Ирана

В Тегеране под удар попал дом бывшего президента Ирана Ахмадинежада

В Иране под удар попал дом бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, сообщила Би-би-си.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на иранский источник сообщило, что Ахмадинежад не пострадал, а удар пришелся по дому его охраны.

Также, по информации Би-би-си, в ряде городов по всему Ирану были слышны многочисленные взрывы — в Тегеране были атакованы офис верховного лидера Ирана и президентский офис.

Кроме этого, наносились удары по военным объектам в Керманшахе, Куме, Исфахане, Тебризе и Кередже, а также по иранским военно-морским объектам в Конареке на юге страны.

Армия обороны Израиля предупреждала мирных жителей Ирана о необходимости покинуть районы рядом с военными объектами и установками перед ударами.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».

