NBC узнал, что Израиль сорвал переговоры США и Ирана по ядерному вопросу NBC: Израиль сорвал переговоры США и Ирана по ядерному вопросу

Иерусалим (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Израиль вмешался и сорвал переговоры по ядерному вопросу между США и Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного дипломата с Ближнего Востока, знакомого с ходом последних контактов.

По словам источника, переговоры были «близки к успеху», но Израиль вмешался, чтобы предотвратить дипломатические действия.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп объяснил ее тем, что у Вашингтона «иссякло терпение» в переговорах по ядерной сделке — 26 февраля прошел новый раунд переговоров, Тегеран отверг ключевые требования Вашингтона — закрыть три объекта ядерной программы и передать США обогащенный уран, писала The Wall Street Journal.

Президент США отметил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».