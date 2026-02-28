Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях из-за падающих бомб Трамп: иранцам нужно оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде»

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в обращении к гражданам Ирана призвал их оставаться в укрытиях, отметив, что «бомбы будут падать везде». Видео с заявлением он опубликовал в своей соцсети в Truth Social.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.