Операция США против Ирана

Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях из-за падающих бомб

Трамп: иранцам нужно оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде»

Andrew Harnik / Getty Images

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

Президент США Дональд Трамп в обращении к гражданам Ирана призвал их оставаться в укрытиях, отметив, что «бомбы будут падать везде». Видео с заявлением он опубликовал в своей соцсети в Truth Social.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд ТрампСШАИранИзраильатакабомбы
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946