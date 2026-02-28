При ударе по школе в Иране погибли 40 человек

Число погибших школьников после удара по школе для девочек в городе Минаб в иранской провинции Хормозган достигло 40. Об этом сообщают иранские агентства Fars и Mehr.

Mehr отмечает, что еще 48 человек получили ранения.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».