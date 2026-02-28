Трамп заявил о прямой угрозе США со стороны Ирана Трамп: действия Ирана угрожали США, войскам и военным базам за рубежом

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Ирана представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Видео с заявлением он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов). Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.