CNN узнал, что Трамп следит за ударами по Ирану из Мар-а-Лаго CNN: Трамп следит за ударами США по Ирану, находясь в резиденции Мар-а-Лаго

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продолжает следить за ударами Соединенных Штатов по Ирану, находясь в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».