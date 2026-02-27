 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке

На переговорах в Женеве Иран отверг требования США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана, Тегеран отверг эти условия, говорится в материале.

Однако глава Совета по информационного совета правительства Эльяс Хазрати сообщил, что «атмосферы», которую создают в своих материалах WSJ и New York Times «не соответствует реальности переговоров».

«Обогащение будет продолжаться по мере необходимости, и ничего не будет вывезено из Ирана. Рассматриваются и другие варианты, включая разбавление. Иран стремится к отмене санкций», — подчеркнул Хазрати.

О том, что делегации Ирана и США в ходе переговоров в Женеве достигли «хорошего прогресса» и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По его словам, команды начнут обсуждение и рассмотрение технических вопросов в Вене с понедельника, а в течение менее чем недели состоится новый раунд переговоров.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Иран США ядерная сделка
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52
Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Бизнес, 00:43
Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи Общество, 00:41
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии Спорт, 00:39
Что разные варианты базовой цены на нефть значат для бюджета и рубляПодписка на РБК, 00:33
Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле Общество, 00:24
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ Политика, 00:20
«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы Спорт, 00:17
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве Политика, 00:12
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50% Финансы, 00:02
СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске Общество, 26 фев, 23:57
В суд Москвы поступило новое дело о госизмене Политика, 26 фев, 23:46
Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана Политика, 26 фев, 23:38