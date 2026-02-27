WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке

На переговорах в Женеве Иран отверг требования США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана, Тегеран отверг эти условия, говорится в материале.

Однако глава Совета по информационного совета правительства Эльяс Хазрати сообщил, что «атмосферы», которую создают в своих материалах WSJ и New York Times «не соответствует реальности переговоров».

«Обогащение будет продолжаться по мере необходимости, и ничего не будет вывезено из Ирана. Рассматриваются и другие варианты, включая разбавление. Иран стремится к отмене санкций», — подчеркнул Хазрати.

О том, что делегации Ирана и США в ходе переговоров в Женеве достигли «хорошего прогресса» и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По его словам, команды начнут обсуждение и рассмотрение технических вопросов в Вене с понедельника, а в течение менее чем недели состоится новый раунд переговоров.

