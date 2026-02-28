Военный эксперт Ширяев описал, чего ждать после ударов по Ирану

Новая совместная атака США и Израиля против Ирана превосходит по масштабу прошлые удары, но обширная сухопутная операция американских и израильских войск на данном этапе невозможна, заявил в эфире телеканала РБК военный обозреватель Валерий Ширяев.

«В настоящий момент мы с вами видим начало обширной воздушной и морской операции. В ближайшее время следует ожидать уничтожения самой слабой части иранской обороны — это флот. Он совсем не защищен, и он очень слабый», — рассказал о перспективах эксперт.

Однако, по мнению Ширяева, эскалация не приведет к масштабной наземной операции в Иране. «Она невозможна, потому что для нее не собрали войска. <...> Я ожидаю только какой-то ограниченной наземной операции. Может быть, серии операций. Может быть, нескольких операций, но это спецназ, специальные армии, то есть какие-то точечные удары, захваты», — объяснил он.

Для нынешних военных маневров заявлена совершенно конкретная цель — уничтожение руководства Ирана, отметил Ширяев. Именно для ее достижения могут быть задействованы американские сухопутные силы, но более серьезную опасность для режима представляют проблемы внутри страны, полагает эксперт.

«Проблемы внутренней политики намного сложнее и опаснее, чем все проблемы, которые создают вот такие вот операции. <...> Можно ожидать использования групп инсургентов. Есть немалое количество людей, которые ненавидят исламский режим в самом Иране. По большей части это израильская агентура, но это не люди, которых Израиль завербовал за деньги, а люди, добровольно, самостоятельно согласившиеся воевать с режимом своей страны», — заключил он.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, нанеся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах.

В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие, взамен пообещав гарантировать «иммунитет». По его словам, военная операция позволит США добиться гарантий того, что Иран не обзаведется ядерным оружием. До начала операции американские и иранские переговорщики провели ряд встреч, чтобы обсудить вопросы ядерной программы. Однако достичь консенсуса им не удалось.