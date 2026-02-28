Операция США против Ирана

В Иране почти полностью пропал интернет

Тегеран, Иран

В Иране почти полностью отключен интернет, следует из данных NetBlocks. Уровень подключения к сети в стране сейчас составляет всего 4%.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это был «упреждающий удар» с целью «устранить угрозы» для Израиля.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция направлена на ядерную и ракетную программы Ирана, цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В США и Израиле рассчитывают на смену власти в республике.

По данным Reuters, верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране сейчас нет — его перевезли в безопасное место. Иран в ответ на удары Израиля и США запустил ракеты и беспилотники.

Материал дополняется

