В Иране почти полностью пропал интернет
В Иране почти полностью отключен интернет, следует из данных NetBlocks. Уровень подключения к сети в стране сейчас составляет всего 4%.
Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это был «упреждающий удар» с целью «устранить угрозы» для Израиля.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция направлена на ядерную и ракетную программы Ирана, цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В США и Израиле рассчитывают на смену власти в республике.
По данным Reuters, верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране сейчас нет — его перевезли в безопасное место. Иран в ответ на удары Израиля и США запустил ракеты и беспилотники.
