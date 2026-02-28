Операция США против Ирана

В МВД ОАЭ заявили о готовности к мерам из-за ударов Ирана

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, жителей и гостей страны. Об этом сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на МВД.

В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в регионе. Там подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и гостей страны остается приоритетом.

В МВД также заявили, что будут своевременно информировать общественность о событиях и необходимых мерах. Кроме того, ведомство призвало получать информацию только из официальных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных данных.

Ранее в Абу-Даби и Дубае прогремели взрывы. В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек, сообщила Gulf News со ссылкой на Минобороны страны.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран стал наносить удары по Израилю и американским военным базам в разных странах региона.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ОАЭБезопасностьИранИзраильСШАатака