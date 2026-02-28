В МВД ОАЭ заявили о готовности к мерам из-за ударов Ирана

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, жителей и гостей страны. Об этом сообщает информационное агентство WAM со ссылкой на МВД.

В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в регионе. Там подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и гостей страны остается приоритетом.

В МВД также заявили, что будут своевременно информировать общественность о событиях и необходимых мерах. Кроме того, ведомство призвало получать информацию только из официальных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных данных.

Ранее в Абу-Даби и Дубае прогремели взрывы. В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек, сообщила Gulf News со ссылкой на Минобороны страны.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран стал наносить удары по Израилю и американским военным базам в разных странах региона.