Вспыхнувший из-за дронов пожар на НПЗ в Краснодарском крае потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в станице Новоминская Каневского района, вспыхнувший в результате падения обломков беспилотников, полностью потушили, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в 06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействовали 39 человек и 13 единиц техники.

Пожар вспыхнул в ночь на 28 февраля в результате атаки дронов. Как уточнял оперштаб, загорелся один из резервуаров и прилегающая к нему территория. К 1:25 мск огонь охватил 150 кв. м. Предварительно, никто не пострадал.

Минобороны отчиталось о четырех дронах, сбитых над Краснодарским краем в ночь на 28 февраля.