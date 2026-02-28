Вспыхнувший из-за дронов пожар на НПЗ в Краснодарском крае потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в станице Новоминская Каневского района, вспыхнувший в результате падения обломков беспилотников, полностью потушили, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в 06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали», — говорится в сообщении.
Для тушения пожара задействовали 39 человек и 13 единиц техники.
Пожар вспыхнул в ночь на 28 февраля в результате атаки дронов. Как уточнял оперштаб, загорелся один из резервуаров и прилегающая к нему территория. К 1:25 мск огонь охватил 150 кв. м. Предварительно, никто не пострадал.
Минобороны отчиталось о четырех дронах, сбитых над Краснодарским краем в ночь на 28 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны