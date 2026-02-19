Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае потушили за два дня
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края полностью потушили, сообщает региональный оперштаб.
«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 23:04 удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили огонь в 07:07 19 февраля», — следует из сообщения оперштаба.
Пожар на НПЗ начался 17 февраля в результате атаки беспилотников. Общая площадь пожара составила порядка 700 кв. м. Огонь тушили 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты краснодарского МЧС. На месте работал пожарный поезд.
Ильский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края, в поселке городского типа Ильский. На его территории находятся шесть технологических установок первичной переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн нефти в год и объекты общезаводского хозяйства. Компания занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
В непосредственной близости от НПЗ находятся крупнейшие порты черноморского побережья (Новороссийск, Туапсе, Тамань).
