В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов

Анохин: пожар на химзаводе, возникший после атаки дронов, потушили
Спасатели ликвидировали пожар на химическом заводе минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области, возникший после атаки дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления», — написал глава региона.

Число погибших после атаки БПЛА в Смоленске выросло до семи
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Беспилотники атаковали завод в ночь на 25 февраля. По последним данным, в результате удара погибли семь человек, десять получили ранения. Семь пострадавших госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, еще троих с тяжелыми травмами доставили в Смоленскую областную клиническую больницу.

По факту удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). По данным следствия, повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров.

ПАО «Дорогобуж» — химический завод, производящий минеральные удобрения. Входит в группу «Акрон». Промышленная площадка находится в городе Дорогобуж, который расположен в центральной части Смоленской области, в 60 км к востоку от Смоленска.

