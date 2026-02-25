В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов
Спасатели ликвидировали пожар на химическом заводе минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области, возникший после атаки дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
«На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления», — написал глава региона.
Беспилотники атаковали завод в ночь на 25 февраля. По последним данным, в результате удара погибли семь человек, десять получили ранения. Семь пострадавших госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, еще троих с тяжелыми травмами доставили в Смоленскую областную клиническую больницу.
По факту удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). По данным следствия, повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров.
ПАО «Дорогобуж» — химический завод, производящий минеральные удобрения. Входит в группу «Акрон». Промышленная площадка находится в городе Дорогобуж, который расположен в центральной части Смоленской области, в 60 км к востоку от Смоленска.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности