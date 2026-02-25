 Перейти к основному контенту
Спасатели локализовали пожар на химзаводе после ударов дронов

Анохин: спасатели локализовали очаги возгорания на предприятии «Дорогобуж»
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Пожарные службы локализовали очаги возгорания на крупном химическом заводе минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал он.

Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Губернатор также отметил, что удар по предприятию нанесли украинские дроны. В результате атаки погибли четыре человека, еще десять сотрудников ранены. Пострадавших доставили в медучреждение, где им оказывают помощь.

Смоленская область подверглась атаке минувшей ночью. Средства ПВО Минобороны сбили 14 беспилотников. Всего над территорией России уничтожили 69 дронов. 24 беспилотника сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом. По три БПЛА ликвидировали над Тульской и Орловской областями, а также акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Курской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

