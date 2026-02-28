Пожар на НПЗ начался после падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края. Площадь пожара составила 150 квадратных метров

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в станице Новоминская Каневского района после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Площадь пожара уточняется. На месте работают экстренные службы.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в публикации.

В 01:25 мск Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. По уточненной информации, горит один из резервуаров и прилегающая территория. К ликвидации пожара привлекли 13 единиц техники.

В ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. После ударов без света остались порядка 60 тысяч человек, объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Вечером 27 числа Гладков написал, что без электроснабжения остаются около 30 тысяч жителей областного центра. Губернатор назвал сложившуюся ситуацию крайне тяжелой.