Над Россией за ночь сбили почти сотню беспилотников
Над территорией России средства ПВО уничтожили 97 беспилотников за минувшую ночь, сообщило министерство обороны.
Так, наибольшее число дронов — 40 — сбили над Крымом, 22 аппарата уничтожили над Брянской областью. 16 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, а 10 — над акваторией Черного моря. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два дрона — над Курской и Калужской областями. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью.
Материал дополняется
