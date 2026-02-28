 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь сбили почти сотню беспилотников

Минобороны: над Россией за ночь сбили 97 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией России средства ПВО уничтожили 97 беспилотников за минувшую ночь, сообщило министерство обороны.

Так, наибольшее число дронов — 40 — сбили над Крымом, 22 аппарата уничтожили над Брянской областью. 16 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, а 10 — над акваторией Черного моря. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два дрона — над Курской и Калужской областями. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Минобороны
