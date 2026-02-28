Москвичей предупредили о мокром снеге при плюсовых температурах

Температура воздуха в Москве днем 28 февраля составит плюс 2-3 градуса, однако ощущаться она будет как минус 6 градусов. Жителей столицы ожидает пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Прогнозируется снег с дождем, который продлится вплоть до 17:00 мск. Слабый юго-западный ветер в течение дня будет со скоростью 2-3 м/с, порывы будут достигать до 10 м/с, а влажность воздуха составит 88%. Атмосферное давление останется в пределах 751 мм рт. ст., что соответствует стандартным показателям.

Накануне в Москве и области продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы, он будет действовать с 28 февраля по 3 марта. Гололедица, согласно предупреждению Гидрометцентра, образовалась 28 февраля и, как ожидается, сохранится на дорогах в оставшиеся дни действия режима.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил, что март в Москве окажется «совсем не теплым», несмотря на кратковременные оттепели в конце февраля. По прогнозу синоптика, сугробы могут полностью растаять лишь к середине апреля.