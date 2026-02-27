 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптик предсказал «совсем не теплый» март в Москве

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Март в Москве окажется «совсем не теплым», несмотря на кратковременные оттепели в конце февраля. Сугробы могут полностью растаять лишь к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, сейчас на погоду в центральных регионах России оказывает влияние теплый атмосферный фронт североатлантического циклона. По его прогнозу, в ночь на 28 февраля в Москве ожидаются снегопады, а местами пройдет ледяной дождь. В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Однако во вторник, 3 марта, столбики термометров вновь опустятся ниже нуля. В первой декаде марта ожидается неустойчивая погода. Ночью температура воздуха будет опускаться до минус шести, а днем возможны слабые оттепели с плюсовой температурой. «Такая погода, с колебаниями из «плюса» в «минус» и обратно, будет способствовать плавному и постепенному таянию снега», — отметил синоптик.

Во второй декаде марта температура вернется к климатической норме.

В конце марта ожидается похолодание, из-за чего средняя температура декады может оказаться ниже многолетних значений. «В итоге март ожидается совсем не теплым, со средней температурой, близкой к норме», — сказал Леус.

По словам синоптика, такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова. Он отметил, что обычно в Москве сугробы исчезают к 30 марта. Однако в 2026 году из-за рекордно высоких сугробов и отсутствия потепления снег пролежит гораздо дольше.

«В нынешнем году это [сход снега] произойдет ближе к самым поздним датам, которые были отмечены в 2012 и 2013 годах и пришлись на 16 и 17 апреля соответственно», — подчеркнул он.

Синоптик также напомнил, что по климатическим нормам большая часть марта в Москве считается зимним месяцем. Метеорологическая весна (когда среднесуточная температура становится выше нулевой отметки) обычно наступает в третьей декаде марта, но в этом году она может задержаться.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице сугробы «сдуются» на семь сантиметров в начале марта. Он отметил, что первый весенний месяц начнется с оттепельной и слякотной погоды.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Погода Москва март потепление сугробы
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге
Общество
В Госдуме назвали незаконными долги за уборку снега в платежках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Суд арестовал экс-главреда Readovka Костелева Общество, 19:26
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34