Синоптик предсказал «совсем не теплый» март в Москве

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Март в Москве окажется «совсем не теплым», несмотря на кратковременные оттепели в конце февраля. Сугробы могут полностью растаять лишь к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, сейчас на погоду в центральных регионах России оказывает влияние теплый атмосферный фронт североатлантического циклона. По его прогнозу, в ночь на 28 февраля в Москве ожидаются снегопады, а местами пройдет ледяной дождь. В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

Однако во вторник, 3 марта, столбики термометров вновь опустятся ниже нуля. В первой декаде марта ожидается неустойчивая погода. Ночью температура воздуха будет опускаться до минус шести, а днем возможны слабые оттепели с плюсовой температурой. «Такая погода, с колебаниями из «плюса» в «минус» и обратно, будет способствовать плавному и постепенному таянию снега», — отметил синоптик.

Во второй декаде марта температура вернется к климатической норме.

В конце марта ожидается похолодание, из-за чего средняя температура декады может оказаться ниже многолетних значений. «В итоге март ожидается совсем не теплым, со средней температурой, близкой к норме», — сказал Леус.

По словам синоптика, такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова. Он отметил, что обычно в Москве сугробы исчезают к 30 марта. Однако в 2026 году из-за рекордно высоких сугробов и отсутствия потепления снег пролежит гораздо дольше.

«В нынешнем году это [сход снега] произойдет ближе к самым поздним датам, которые были отмечены в 2012 и 2013 годах и пришлись на 16 и 17 апреля соответственно», — подчеркнул он.

Синоптик также напомнил, что по климатическим нормам большая часть марта в Москве считается зимним месяцем. Метеорологическая весна (когда среднесуточная температура становится выше нулевой отметки) обычно наступает в третьей декаде марта, но в этом году она может задержаться.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице сугробы «сдуются» на семь сантиметров в начале марта. Он отметил, что первый весенний месяц начнется с оттепельной и слякотной погоды.