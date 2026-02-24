«Известия» оценили в 70% износ тепловых сетей в городах России

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Износ тепловых сетей в некоторых городах России составляет 70%, при этом специалисты заменяют в год около 2,2% сетей вместо предусмотренных стратегией 5%. Об этом сообщают «Известия».

По словам доцента Финансового университета при правительстве Валерия Андрианова, износ тепловых сетей в ряде городов достиг 60–70%.

Около половины из 170 тыс. км тепловых сетей уже нуждаются в замене, а ежегодно аварийными признаются примерно 3% сетей при обновлении не более 2%, сказал зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. В результате инфраструктура продолжает деградировать, растет риск крупных коммунальных аварий.

До 80% инцидентов в централизованном теплоснабжении происходят именно на изношенных участках, отмечено в материалах совещания комитета Государственной думы России по энергетике от 13 февраля.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года предусматривает замену 5% сетей в год. При этом ежегодно специалисты заменяют только 2,2%.

По данным Ростехнадзора, в зоне ненадежного теплоснабжения проживают более 41 млн человек. Запланированные 4,5 трлн руб. на модернизацию ЖКХ до 2030 года Станкевич считает недостаточными — реальная потребность как минимум вдвое выше.

Зимой 2026 года в регионах участились случаи коммунальных аварий, в том числе в связи с холодами. Например, 8 февраля более 15 тыс. потребителей во Владивостоке остались без воды в результате коммунальной аварии, а 6 февраля в Иркутской области введен режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо — в городе из-за сильных морозов и промерзания водовода остановились четыре котельные.