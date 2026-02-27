В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве и области желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать с 28 февраля по 3 марта, сообщил Гидрометцентр России.

Период предупреждения — с полуночи 28 февраля до 21 часа 3 марта. Ночью и в первой половине дня 28 февраля ожидается гололед, а в оставшиеся дни на дорогах сохранится гололедица.

Действие введенного ранее предупреждения о желтом уровне погодной опасности заканчивается в 21:00 28 февраля.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при передвижении.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве будет неустойчивой до конца недели. Дневные температуры останутся в пределах от минус 4 до минус 1 градуса. Ночью же столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов. Вероятность осадков прогнозируют высокую — легкие и умеренные снегопады ожидаются почти ежедневно.