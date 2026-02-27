 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве и области желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать с 28 февраля по 3 марта, сообщил Гидрометцентр России.

Период предупреждения — с полуночи 28 февраля до 21 часа 3 марта. Ночью и в первой половине дня 28 февраля ожидается гололед, а в оставшиеся дни на дорогах сохранится гололедица.

Действие введенного ранее предупреждения о желтом уровне погодной опасности заканчивается в 21:00 28 февраля.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при передвижении.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве будет неустойчивой до конца недели. Дневные температуры останутся в пределах от минус 4 до минус 1 градуса. Ночью же столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов. Вероятность осадков прогнозируют высокую — легкие и умеренные снегопады ожидаются почти ежедневно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Москва гололедица желтый уровень
Материалы по теме
На фоне январских морозов россияне стали чаще ходить в баню
Общество
Москвичам спрогнозировали пасмурную погоду и гололедицу
Общество
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты» Спорт, 10:08
Экс-главе «Локомотива» дали 10 лет за убийство 24-летней давности Общество, 10:08
Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте Политика, 10:07
Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах Политика, 10:03
Глобальная декларация об этике в ИИ. Что она значит для РоссииПодписка на РБК, 10:01
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работы Образование, 10:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя Политика, 10:00
Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка Общество, 09:59
Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса Бизнес, 09:53
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита Спорт, 09:52
В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет Технологии и медиа, 09:51
Оттепель отменяется: что ждет российский рынок ПО в 2026 годуПодписка на РБК, 09:49
Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев Политика, 09:48