Синоптик рассказал о нехватке двух дней до погодного рекорда в Петербурге
Санкт-Петербургу не хватило двух дней до достижения «небывалого» погодного рекорда — двух беззотепельных месяцев подряд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, за последние 55 лет еще ни разу не произошло ситуации, когда температура в январе и феврале не поднималась выше нуля градусов. Этой зимой рекорда тоже не произошло — утром температура достигла плюс 0,3 градусов.
«Таким образом, в Санкт-Петербурге прервался один из самых длительных в метеорологической истории 60-дневный безоттепельный период», — написал он в своем телеграм-канале.
По прогнозу синоптика, оттепель в городе продлится до понедельника включительно, а затем, как минимум до окончания первой недели марта, снова опустится ниже нуля.
«Жителей города на Неве по ночам ждут небольшие, до минус 1 — 6 градусов, морозцы, а в светлое время суток температура по-прежнему будет перебираться в зону положительных отметок, в диапазон от плюс 1 до плюс 4 градусов», — заключил Леус.
