Общество⁠,
0

Синоптик рассказал о нехватке двух дней до погодного рекорда в Петербурге

Синоптик: Петербургу не хватило двух дней до двух беззотепельных месяцев подряд
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Санкт-Петербургу не хватило двух дней до достижения «небывалого» погодного рекорда — двух беззотепельных месяцев подряд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, за последние 55 лет еще ни разу не произошло ситуации, когда температура в январе и феврале не поднималась выше нуля градусов. Этой зимой рекорда тоже не произошло — утром температура достигла плюс 0,3 градусов.

«Таким образом, в Санкт-Петербурге прервался один из самых длительных в метеорологической истории 60-дневный безоттепельный период», — написал он в своем телеграм-канале.

Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

По прогнозу синоптика, оттепель в городе продлится до понедельника включительно, а затем, как минимум до окончания первой недели марта, снова опустится ниже нуля.

«Жителей города на Неве по ночам ждут небольшие, до минус 1 — 6 градусов, морозцы, а в светлое время суток температура по-прежнему будет перебираться в зону положительных отметок, в диапазон от плюс 1 до плюс 4 градусов», — заключил Леус.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Материалы по теме
