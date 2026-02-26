 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Высота сугробов в Москве побила 72-летний рекорд

Метеообсерватория МГУ: высота сугробов в Москве достигла 86 см
Сюжет
Новости Москвы
Уходящий месяц стал в Москве аномально снежным и занял четвертое место в списке самых снежных февралей. В метеообсерватории МГУ сообщили, что сегодня утром сугробы достигли 86 см
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В метеообсерватории МГУ обновлен абсолютный рекорд высоты снежного покрова — утром 26 февраля сугробы достигли 86 см, сообщили РБК в пресс-службе географического факультета университета.

«Это самое большое значение за последние 72 года», — сообщил заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Михаил Локощенко.

На метеостанции Балчуг в центре Москвы указали на близкое значение — 83 см снега, что тоже является рекордным показателем.

Синоптик предсказал, когда в Москве «сдуются» рекордные сугробы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Февраль оказался в Москве аномально снежным — не только из-за большого объема осадков, но и из-за рекордной толщины снега. За первые 25 дней месяца уровень осадков достиг 74 мм — это на 60% превышает климатическую норму. Это делает текущий февраль четвертым по снежности в Москве — с 1821 года.

В обсерватории отметили, что предыдущий рекорд в 77 см держался 13 лет и был побит еще 20 февраля — тогда снежный покров достиг высоты 80 см.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столице сегодня установлен пятый в феврале и седьмой с начала года рекорд по высоте снежного покрова.

В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов
Общество
Фото:Кристина Соловьева / РИА Новости

«За прошедшие сутки, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, снежный покров уменьшился на 1 см и составил 72 см, и этого оказалось достаточно, чтобы обновить прежнее достижение этого дня, принадлежавшее ранее 1994 году и составлявшее 66 см», — пояснил синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Анастасия Серова Анастасия Серова
снег Погода Москва МГУ метеонаблюдения обсерватория
Материалы по теме
Синоптик предсказал, когда в Москве «сдуются» рекордные сугробы
Общество
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора
Политика
В Госдуме назвали незаконными долги за уборку снега в платежках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Юниорская сборная России взяла золото в сабле на чемпионате Европы Спорт, 18:53
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06