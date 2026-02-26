Высота сугробов в Москве побила 72-летний рекорд

Уходящий месяц стал в Москве аномально снежным и занял четвертое место в списке самых снежных февралей. В метеообсерватории МГУ сообщили, что сегодня утром сугробы достигли 86 см

Фото: Андрей Любимов / РБК

В метеообсерватории МГУ обновлен абсолютный рекорд высоты снежного покрова — утром 26 февраля сугробы достигли 86 см, сообщили РБК в пресс-службе географического факультета университета.

«Это самое большое значение за последние 72 года», — сообщил заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Михаил Локощенко.

На метеостанции Балчуг в центре Москвы указали на близкое значение — 83 см снега, что тоже является рекордным показателем.

Февраль оказался в Москве аномально снежным — не только из-за большого объема осадков, но и из-за рекордной толщины снега. За первые 25 дней месяца уровень осадков достиг 74 мм — это на 60% превышает климатическую норму. Это делает текущий февраль четвертым по снежности в Москве — с 1821 года.

В обсерватории отметили, что предыдущий рекорд в 77 см держался 13 лет и был побит еще 20 февраля — тогда снежный покров достиг высоты 80 см.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столице сегодня установлен пятый в феврале и седьмой с начала года рекорд по высоте снежного покрова.

«За прошедшие сутки, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, снежный покров уменьшился на 1 см и составил 72 см, и этого оказалось достаточно, чтобы обновить прежнее достижение этого дня, принадлежавшее ранее 1994 году и составлявшее 66 см», — пояснил синоптик.