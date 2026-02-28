Байден заявил, что больше всех среди мировых лидеров встречался с Путиным
Бывший президент США Джо Байден заявил, что ни один мировой лидер не виделся с президентом России Владимиром Путиным столько раз, сколько он.
«Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — сказал бывший глава Белого дома, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
В июне 2024 года Байден заявил, что знает Путина уже более 40 лет. «Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», — сказал он тогда. Экс-президент не уточнил, как они познакомились. 40 лет назад Путин работал в КГБ, в 1985 году он уехал в ГДР, где пробыл пять лет. В те годы Байден был сенатором: в 1984 году его переизбрали в сенат на третий срок от штата Делавэр.
Первая и последняя известная встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года в Женеве.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны