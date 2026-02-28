Байден заявил, что больше всех среди мировых лидеров встречался с Путиным

Бывший президент США Джо Байден заявил, что ни один мировой лидер не виделся с президентом России Владимиром Путиным столько раз, сколько он.

«Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — сказал бывший глава Белого дома, выступая перед членами Демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

В июне 2024 года Байден заявил, что знает Путина уже более 40 лет. «Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», — сказал он тогда. Экс-президент не уточнил, как они познакомились. 40 лет назад Путин работал в КГБ, в 1985 году он уехал в ГДР, где пробыл пять лет. В те годы Байден был сенатором: в 1984 году его переизбрали в сенат на третий срок от штата Делавэр.

Первая и последняя известная встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года в Женеве.