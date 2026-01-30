 Перейти к основному контенту
Политика
0

Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства

Bloomberg: Байден сохранил два подарка — обломок самолета и запонки от Мелони

Экс-президент США Джо Байден забрал с собой всего два дипломатических подарка, полученных во время президентства.

Речь идет об обломке самолета, подаренном премьером Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, и запонках, которые американскому президенту вручила премьер Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ Госдепартамента.

Марапе передал Байден обломки бомбардировщика Douglas A-20 Havoc — на той же модели летал дядя американского президента Эмброуз Финнеган, прежде чем он разбился у берегов Новой Гвинеи в 1944 году. Американский лидер поблагодарил своего коллегу за «невероятный подарок» и отметил, что Папуа — Новая Гвинея «имеет особое значение» для его семьи.

Материал дополняется

Анастасия Луценко
Джо Байден подарки обломок Джорджа Мелони США Италия Папуа – Новая Гвинея
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
