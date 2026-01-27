Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться»

По словам Байдена, американцам надо выступить против несправедливости, как жители Миннесоты. В январе в штате агенты ICE застрелили двух человек. После первого убийства 8 января в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты

Джо Байден (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден призвал «всю Америку» «встать и высказаться», как жители Миннесоты из-за конфликта вокруг ICE (Иммиграционной и таможенной службы). Об этом Байден написал на своей странице в X.

В начале января во время одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Официальные лица из администрации американского президента настаивают, что офицер самооборонялся.

Экс-президент США заявил, что произошедшее противоречит фундаментальным ценностям американцев. «Мы не та нация, что расстреливает своих граждан на улицах», — отметил он.

По его словам, жители Миннесоты проявили стойкость, выступая против несправедливости.

«Ни один человек не может разрушить то, за что стоит и во что верит Америка, даже президент, если мы — вся Америка — поднимемся и выскажемся. Мы знаем, кто мы такие», — призвал Байден.

Он потребовал справедливого расследования гибели двух американцев.

После первого убийства в начале января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе еще одного человека — 24 января погиб 37‑летний медбрат Алекс Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по их данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем по нему выстрелили по меньшей мере десять раз.

На фоне произошедших событий общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 38% — это самый низкий показатель за его нынешний срок. Опрос проводился с пятницы по воскресенье и включал ответы, полученные до и после того, как в субботу сотрудники ICE (Иммиграционной и таможенной службы) США застрелили второго гражданина США в Миннеаполисе.

Снижение рейтинга связано с недовольством американцев иммиграционной политикой администрации.