Трамп похвалил Лукашенко и оценил отношения США и Белоруссии

Отношения между США и Белоруссией находятся на высоком уровне, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также сказал, что ему нравится белорусский лидер Александр Лукашенко.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома. Трамп также уточнил, что уважение между ними взаимно.

13 декабря 2025 года Трамп вместе со своей супругой Меланией передал личное послание Лукашенко, в котором он поблагодарил белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство и подарки. Также Трамп поздравлял Лукашенко с Рождеством, которое католики отмечали 25 декабря.

В сентябре 2025 года Трамп назвал Лукашенко «очень сильным» человеком и сказал, что хочет «отдать должное лидеру страны». Такую оценку он дал в контексте освобождения в Белоруссии 16 заключенных из тюрем. Речь идет о людях, которых помиловал Лукашенко при содействии властей США.