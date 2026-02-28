 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп похвалил Лукашенко и оценил отношения США и Белоруссии

Отношения между США и Белоруссией находятся на высоком уровне, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также сказал, что ему нравится белорусский лидер Александр Лукашенко.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома. Трамп также уточнил, что уважение между ними взаимно.

Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»
Политика

13 декабря 2025 года Трамп вместе со своей супругой Меланией передал личное послание Лукашенко, в котором он поблагодарил белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство и подарки. Также Трамп поздравлял Лукашенко с Рождеством, которое католики отмечали 25 декабря.

В сентябре 2025 года Трамп назвал Лукашенко «очень сильным» человеком и сказал, что хочет «отдать должное лидеру страны». Такую оценку он дал в контексте освобождения в Белоруссии 16 заключенных из тюрем. Речь идет о людях, которых помиловал Лукашенко при содействии властей США.

Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко Дональд Трамп США Белоруссия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
