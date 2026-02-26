 Перейти к основному контенту
0

Лукашенко счел жизненно необходимым развитие отношений с Россией

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Белоруссии и России жизненно необходимо развивать партнерские отношения в текущей международной ситуации, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, геополитическая ситуация объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.

Перед заседанием в Кремле состоялась встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», встреча двух лидеров длилась 50 минут.

Песков назвал «Совет мира» не главной темой бесед Путина с Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

В середине февраля Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что у Белоруссии друзей «раз-два и обчелся», а Москве и Минску, как показало время, не обойтись друг без друга. По словам белорусского лидера, республика всегда была ориентирована на Россию, в то время как Запад «закрыл перед Белоруссией дверь».

Также Лукашенко добавил, что в Минске «серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

