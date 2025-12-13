Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь последнего Наталья Эйсмонт, кадры показал телеграм-канал «Время Первого».
Она рассказала об этом после завершения переговоров Лукашенко с американской делегацией.
«Через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — сообщила Эйсмонт.
В послании президент и первая леди поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за оказываемое гостеприимство, а также за подарки, которые ранее передавала им белорусская сторона. Также Трампы поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).
«Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров», — рассказала пресс-секретарь белорусского президента.
В пятницу, 12 декабря, американская делегация во главе с Коулом провела закрытую встречу с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день белорусско-американские переговоры продолжились. Как уточнила Эйсмонт, в течение нескольких часов переговоров с американской делегацией в оба дня обсуждались «очень крупные геополитические вопросы» и «конкретные двухсторонние практические».
По итогам встречи Коул также заявил, что Лукашенко дает «хорошие советы» по урегулированию украинского конфликта. США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а власти Белоруссии — о помиловании Лукашенко 123 граждан различных стран, осужденных за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. Решение было принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».
По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди помилованных оказались белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.
