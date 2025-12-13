 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко

Эйсмонт: Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Александру Лукашенко
Чета Трампов поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством, поблагодарила его за подарки и гостеприимство, оказанное американцам. Трамп также отметил, что ждет скорейших известий о прошедших переговорах
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь последнего Наталья Эйсмонт, кадры показал телеграм-канал «Время Первого».

Она рассказала об этом после завершения переговоров Лукашенко с американской делегацией.

«Через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — сообщила Эйсмонт.

В послании президент и первая леди поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за оказываемое гостеприимство, а также за подарки, которые ранее передавала им белорусская сторона. Также Трампы поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).

Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову
Политика

«Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров», — рассказала пресс-секретарь белорусского президента.

В пятницу, 12 декабря, американская делегация во главе с Коулом провела закрытую встречу с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день белорусско-американские переговоры продолжились. Как уточнила Эйсмонт, в течение нескольких часов переговоров с американской делегацией в оба дня обсуждались «очень крупные геополитические вопросы» и «конкретные двухсторонние практические».

По итогам встречи Коул также заявил, что Лукашенко дает «хорошие советы» по урегулированию украинского конфликта. США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а власти Белоруссии — о помиловании Лукашенко 123 граждан различных стран, осужденных за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. Решение было принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».

По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди помилованных оказались белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко Дональд Трамп Мелания Трамп
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
