Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко

Чета Трампов поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством, поблагодарила его за подарки и гостеприимство, оказанное американцам. Трамп также отметил, что ждет скорейших известий о прошедших переговорах

Дональд и Мелания Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь последнего Наталья Эйсмонт, кадры показал телеграм-канал «Время Первого».

Она рассказала об этом после завершения переговоров Лукашенко с американской делегацией.

«Через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — сообщила Эйсмонт.

В послании президент и первая леди поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за оказываемое гостеприимство, а также за подарки, которые ранее передавала им белорусская сторона. Также Трампы поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).

«Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров», — рассказала пресс-секретарь белорусского президента.

В пятницу, 12 декабря, американская делегация во главе с Коулом провела закрытую встречу с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день белорусско-американские переговоры продолжились. Как уточнила Эйсмонт, в течение нескольких часов переговоров с американской делегацией в оба дня обсуждались «очень крупные геополитические вопросы» и «конкретные двухсторонние практические».

По итогам встречи Коул также заявил, что Лукашенко дает «хорошие советы» по урегулированию украинского конфликта. США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а власти Белоруссии — о помиловании Лукашенко 123 граждан различных стран, осужденных за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. Решение было принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».

По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди помилованных оказались белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.