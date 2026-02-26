 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»

Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин»: «Может, когда-то стану»

Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ, когда к нему обратились с фразой «господин президент».

«Хорошо бы твои слова да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — ответил он коменданту Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно о начале встречи между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран встретились перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко

На заседании стороны обсудят совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества государств в 2027–2029 годах. Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах.

Ранее Путин и Лукашенко дважды поговорили по телефону. Первый разговор был посвящен заседанию Высшего госсовета и прошел 19 февраля. Второй разговор состоялся 8 февраля, где главы государств обсудили вопросы международной повестки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
шутка Александр Лукашенко встреча
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко поздравил Эстонию с Днем независимости
Политика
Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели
Политика
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Росреестр оценил рост выдачи дальневосточной и арктической ипотеки Недвижимость, 17:19
Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор Общество, 17:15
Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу Общество, 17:14
Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» Спорт, 17:09
Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев Политика, 17:06
НКР подтвердило рейтинг «Новой перестраховочной компании» AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:05
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах Общество, 17:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине Политика, 16:57
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов Политика, 16:54
В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент
РАДИО
 Политика, 16:52
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов Политика, 16:48
Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW Спорт, 16:41
Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера» Политика, 16:38
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна Политика, 16:38