Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ, когда к нему обратились с фразой «господин президент».
«Хорошо бы твои слова да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — ответил он коменданту Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Ранее стало известно о начале встречи между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран встретились перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
На заседании стороны обсудят совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества государств в 2027–2029 годах. Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах.
Ранее Путин и Лукашенко дважды поговорили по телефону. Первый разговор был посвящен заседанию Высшего госсовета и прошел 19 февраля. Второй разговор состоялся 8 февраля, где главы государств обсудили вопросы международной повестки.
