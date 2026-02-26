Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент»

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ, когда к нему обратились с фразой «господин президент».

«Хорошо бы твои слова да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — ответил он коменданту Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно о начале встречи между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран встретились перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

На заседании стороны обсудят совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества государств в 2027–2029 годах. Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах.

Ранее Путин и Лукашенко дважды поговорили по телефону. Первый разговор был посвящен заседанию Высшего госсовета и прошел 19 февраля. Второй разговор состоялся 8 февраля, где главы государств обсудили вопросы международной повестки.