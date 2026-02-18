 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украина ввела санкции против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко «довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти». Отдельно он отметил, что политик согласился разместить в своей стране «Орешник»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщил он в телеграм-канале.

«Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции», — написал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил, что Лукашенко предоставил территорию Белоруссии для размещения российского ракетного комплекса «Орешник». Белорусский президент в декабре 2025 года сообщал, что тот заступил на боевое дежурство.

Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя»
Политика
Александр Лукашенко

Санкции против Лукашенко, среди прочего, подразумевают блокировку активов на территории Украины, запрет на полеты над страной, а также на приобретение в собственность земельных участков, следует из опубликованного на сайте украинского президента указа.

В сентябре 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает и будет поддерживать дальше Россию в разрешении украинского конфликта. Лукашенко отмечал, что «кто прав, кто виноват, покажет время».

За год до этого в интервью Лукашенко назвал Москву союзником Минска, а также обратил внимание, что Украина повела себя в отношении Белоруссии «вражески», введя санкции.

«Я сегодня президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с [российским президентом Владимиром] Путиным рука об руку будем действовать», — цитировало политика БелТА.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Украина Владимир Зеленский санкции Украины Белоруссия Александр Лукашенко
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, как напугать тех, кто ввел санкции
Политика
Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»
Политика
Лукашенко ответил на сообщения, что его «Путин не пустил в США»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина Общество, 12:37
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
«Т-Технологии» планируют разместить облигации на Мосбирже на 500 млрд рублей Инвестиции, 12:34
Wildberries запустил площадку для продажи любых товаров Технологии и медиа, 12:34
Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве Политика, 12:24
Блогеру Логецкой дали 4 года колонии за мошенничество на ₽32 млн Общество, 12:24
«Золотой» стейблкоин от Tether впервые задействован для дивидендов Крипто, 12:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Американский судья на Олимпиаде поставил Петросян рекордно низкие оценки Спорт, 12:17
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб. Технологии и медиа, 12:15
В Минцифры описали порядок мер против Telegram Технологии и медиа, 12:13
Берлинале-2026: колониализм, телефонное мошенничество и геолокация рая Стиль, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях Политика, 12:12
Минфин спрогнозировал 14 сделок IPO на российском рынке в 2026 году Инвестиции, 12:03