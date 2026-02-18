Украина ввела санкции против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко «довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти». Отдельно он отметил, что политик согласился разместить в своей стране «Орешник»

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщил он в телеграм-канале.

«Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции», — написал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил, что Лукашенко предоставил территорию Белоруссии для размещения российского ракетного комплекса «Орешник». Белорусский президент в декабре 2025 года сообщал, что тот заступил на боевое дежурство.

Санкции против Лукашенко, среди прочего, подразумевают блокировку активов на территории Украины, запрет на полеты над страной, а также на приобретение в собственность земельных участков, следует из опубликованного на сайте украинского президента указа.

В сентябре 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает и будет поддерживать дальше Россию в разрешении украинского конфликта. Лукашенко отмечал, что «кто прав, кто виноват, покажет время».

За год до этого в интервью Лукашенко назвал Москву союзником Минска, а также обратил внимание, что Украина повела себя в отношении Белоруссии «вражески», введя санкции.

«Я сегодня президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с [российским президентом Владимиром] Путиным рука об руку будем действовать», — цитировало политика БелТА.