Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Новак: в России нефти при текущей добыче хватит на 62 года
Россия сегодня располагает доказанным запасом нефти 15 млрд т и предварительно 31 млрд т с учетом неподготовленных к добыче. Стране нефти хватит на 62 года, но это не значит, что по истечении срока она кончится, сказал Новак
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 62 года, но это не значит, что по истечении этого времени она закончится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на открытой встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».

«На сегодняшний день по запасам нефти наша страна находится на четвертом месте [в мире]», — сказал вице-премьер.

На презентации, которую демонстрировал Новак, видно, что, по оценкам властей, Россия на сегодняшний день располагает доказанным запасом нефти 15 млрд т и предварительно 31 млрд т с учетом неподготовленных к добыче.

Больше топлива, по российским оценкам, только в Ираке, Иране и Саудовской Аравии — 19,6, 21,7 и 40,9 млрд т соответственно. При этом уровне запасов страны обеспечены нефтью на 95 лет, 133 года и 90 лет.

Он пояснил, что каждый год за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы нефти.

«Основная задача — чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и Министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть», — заключил Новак.

Глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов ранее говорил, что «нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов».

В процессе перевода неподготовленных запасов в доказанные они обычно уменьшаются. Кроме того, из 19 млрд т доказанных запасов (во столько ведомство оценивало эту категорию по состоянию на сентябрь 2025 года) не все в текущей экономической ситуации могут быть экономически рентабельны для добычи, пояснял он.

«По нашим подсчетам, из 19 млрд т только 13 окажутся реально пригодны к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 млрд т, а 13 млрд т запасов нефти. Если разделить эту цифру на примерную годовую добычу, то получится, что у нас обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. Как раз до 2050 года», — говорил Казанов, упоминая Энергетическую стратегию России на период до этого срока.

Общий объем добычи нефти в России в 2025 году составил 512 млн т, писал Новак ранее в статье для журнала «Энергетическая политика». В 2024 году добыча составила 516 млн т. Таким образом, в 2025-м добыча сократилась на 0,8%.

