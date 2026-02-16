El País рассказала о растущем недовольстве в армии Венесуэлы
В высших эшелонах Национальных боливарианских вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) обсуждают вопрос преемственности в военном ведомстве из-за «крайнего недовольства» длительным пребыванием нынешнего руководства у власти после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в венесуэльских вооруженных силах.
По словам собеседников издания, недовольство также вызывает пребывание на посту венесуэльского министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Он возглавляет военное ведомство почти 12 лет, из-за чего стал «одним из неприкасаемых», отмечает издание.
Венесуэльские военные жалуются на «бутылочное горлышко» в продвижении по службе из-за многолетнего пребывания на постах одних и тех же командиров, включая министра обороны. В Генеральном штабе также обеспокоены, что ключевые фигуры, ответственные за безопасность, не подали в отставку после атаки США 3 января, хотя «провалили свою миссию», передает El Pais.
«Их отказ уйти в отставку воспринимается Генеральным штабом как скандал», — пояснил источник газеты.
После операции США роль министра обороны уменьшилась, отметила El Pais. Источники в военных кругах утверждают, что Падрино Лопес «никому не нужен» и должен уйти, но его присутствие пытаются оправдать как стабилизирующий фактор.
«Некоторым высокопоставленным офицерам были предложены ключевые должности вне вооруженных сил, и несколько человек отказались. Это еще больше усугубляет ощущение застоя», — рассказал источник El Pais.
Падрино Лопес, 63-летний уроженец Каракаса, получил военное образование еще при гражданских правительствах. К 2008 году, по словам источников, он окончательно солидаризировался с боливарианским проектом. Став министром, Падрино Лопес завершил превращение вооруженных сил в опору чавизма. После смерти президента Уго Чавеса в 2013 году Вооруженные силы Венесуэлы открыто определили себя как «боливарианская антиолигархическая и антиимпериалистическая» сила.
El Pais пишет, что потенциальный уход министра обороны может парализовать идеологию чавизма в стране.
Рядовые офицеры, как пишет газета, также деморализованы. Недовольство вызывают огромное число генералов (до 2 тыс. на 125 тыс. солдат), отсутствие ротации и экономические проблемы. Офицеры ищут возможности за пределами службы, включая частные контракты с иностранными компаниями, отметил El Pais.
Спецназ США захватил Мадуро и его жену Силию Флорес в начале января в рамках операции «Абсолютная решимость». Обоим предъявлены обвинения в организации наркоторговли. Супруги ожидают суда, который состоится весной. The New York Times писала, что в успехе захвате Мадуро сыграла роль некомпетентность венесуэльских военных. Они не смогли использовать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США.
США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября они наносят удары по судам, которые считают причастными к наркотрафику. Эта операция получила название «Южное копье». В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтетанкеров, следующих в Венесуэлу или из нее.
