Захват Мадуро
0

El País рассказала о растущем недовольстве в армии Венесуэлы

Сюжет
Захват Мадуро
Обсуждение смены военного руководства страны началось после захвата Мадуро спецназом США, пишет El Pais. По ее данным, сохранение министром обороны своего поста на протяжении почти 12 лет вызывает недовольство в армейских кругах
Владимир&nbsp;Падрино Лопес
Владимир Падрино Лопес (Фото: Boris Vergara / ZUMA / Global Look Press)

В высших эшелонах Национальных боливарианских вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) обсуждают вопрос преемственности в военном ведомстве из-за «крайнего недовольства» длительным пребыванием нынешнего руководства у власти после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в венесуэльских вооруженных силах.

По словам собеседников издания, недовольство также вызывает пребывание на посту венесуэльского министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Он возглавляет военное ведомство почти 12 лет, из-за чего стал «одним из неприкасаемых», отмечает издание.

Венесуэльские военные жалуются на «бутылочное горлышко» в продвижении по службе из-за многолетнего пребывания на постах одних и тех же командиров, включая министра обороны. В Генеральном штабе также обеспокоены, что ключевые фигуры, ответственные за безопасность, не подали в отставку после атаки США 3 января, хотя «провалили свою миссию», передает El Pais.

«Их отказ уйти в отставку воспринимается Генеральным штабом как скандал», — пояснил источник газеты.

Politico узнало о разочаровании Вашингтона в лидере оппозиции Венесуэлы
Политика
Мария Корина Мачадо

После операции США роль министра обороны уменьшилась, отметила El Pais. Источники в военных кругах утверждают, что Падрино Лопес «никому не нужен» и должен уйти, но его присутствие пытаются оправдать как стабилизирующий фактор.

«Некоторым высокопоставленным офицерам были предложены ключевые должности вне вооруженных сил, и несколько человек отказались. Это еще больше усугубляет ощущение застоя», — рассказал источник El Pais.

Падрино Лопес, 63-летний уроженец Каракаса, получил военное образование еще при гражданских правительствах. К 2008 году, по словам источников, он окончательно солидаризировался с боливарианским проектом. Став министром, Падрино Лопес завершил превращение вооруженных сил в опору чавизма. После смерти президента Уго Чавеса в 2013 году Вооруженные силы Венесуэлы открыто определили себя как «боливарианская антиолигархическая и антиимпериалистическая» сила.

El Pais пишет, что потенциальный уход министра обороны может парализовать идеологию чавизма в стране.

Рядовые офицеры, как пишет газета, также деморализованы. Недовольство вызывают огромное число генералов (до 2 тыс. на 125 тыс. солдат), отсутствие ротации и экономические проблемы. Офицеры ищут возможности за пределами службы, включая частные контракты с иностранными компаниями, отметил El Pais.

Спецназ США захватил Мадуро и его жену Силию Флорес в начале января в рамках операции «Абсолютная решимость». Обоим предъявлены обвинения в организации наркоторговли. Супруги ожидают суда, который состоится весной. The New York Times писала, что в успехе захвате Мадуро сыграла роль некомпетентность венесуэльских военных. Они не смогли использовать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США.

США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября они наносят удары по судам, которые считают причастными к наркотрафику. Эта операция получила название «Южное копье». В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтетанкеров, следующих в Венесуэлу или из нее.

Егор Алимов
Николас Мадуро Венесуэла Армия смена руководства
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
