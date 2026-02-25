 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Трамп заявил о получении 80 млн барр. нефти от «нового друга» Венесуэлы

Сюжет
Захват Мадуро

США получили от Венесуэлы свыше 80 млн барр. нефти, заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал он.

США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью
Политика
Фото:Samir Aponte / Reuters

В середине декабря 2025 года Вашингтон объявил нефтяную блокаду Венесуэлы. Вскоре американские власти начали регулярно отчитываться о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозили нефть, нарушая санкции.

В ночь на 3 января 2026 года лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными и вывезены из страны. Вскоре Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Как он тогда уточнил, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Уже в начале февраля глава Белого дома заявил, что в Хьюстон (штат Техас) были направлены 50 млн барр. венесуэльской нефти.

Полина Дуганова
Дональд Трамп США Венесуэла нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
