Хорватия предложила замену «Дружбе» в поставках нефти в Венгрию
Хорватия предложила поставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Адрия», заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает газета The Independent.
«Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик Венгрии и Словакии», — сказал Пленкович, отметив, что в настоящее время ведутся переговоры с Венгрией, Словакией и Европейской комиссией.
Премьер-министр Хорватии подчеркнул, что пропускная способность трубопровода «Адрия» составляет до 15 млн т нефти в год. По его словам, этого будет достаточно для покрытия потребностей обеих стран.
15 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». По информации издания Telex, венгерская нефтяная компания MOL Group направила официальное требование хорватской компании JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод «Адрия».
Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в конце января. В начале февраля украинская компания «Укртранснафта» ликвидировала нештатную ситуацию на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды», однако руководство компании не дало разрешения на возобновление транспортировки нефти.
23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении заявила и Венгрия.
