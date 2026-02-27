 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хорватия предложила замену «Дружбе» в поставках нефти в Венгрию

Пленкович: Хорватия готова обеспечить поставки нефти в Словакию и Венгрию
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Хорватия предложила поставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Адрия», заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает газета The Independent.

«Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик Венгрии и Словакии», — сказал Пленкович, отметив, что в настоящее время ведутся переговоры с Венгрией, Словакией и Европейской комиссией.

Премьер-министр Хорватии подчеркнул, что пропускная способность трубопровода «Адрия» составляет до 15 млн т нефти в год. По его словам, этого будет достаточно для покрытия потребностей обеих стран.

15 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». По информации издания Telex, венгерская нефтяная компания MOL Group направила официальное требование хорватской компании JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод «Адрия».

В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в конце января. В начале февраля украинская компания «Укртранснафта» ликвидировала нештатную ситуацию на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды», однако руководство компании не дало разрешения на возобновление транспортировки нефти.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении заявила и Венгрия.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Хорватия Венгрия Словакия нефть «Дружба»
