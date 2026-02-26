 Перейти к основному контенту
0

Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по транзиту российской нефти

Сюжет
Война санкций
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгерская нефтяная компания MOL Group направила официальное требование хорватской компании JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria и ждет ответ до 27 февраля. Об этом пишет Telex.

Компания предупредила, что при отказе может обратиться к Европейской комиссии за компенсацией и юридическими мерами.

«Мы официально направили все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не попадает под санкции ЕС, и ждем подтверждения от JANAF», — говорится в заявлении MOL.

В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Запрос связан с остановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» после повреждений на территории Украины. MOL подчеркнула, что стабильные поставки российской нефти важны для работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Словакия и Венгрия обвиняли Украину в намеренном затягивании ремонта «Дружбы».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задействовать военных для защиты критически важной энергетической инфраструктуры. На этой неделе Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и заблокировала кредит Евросоюза для Киева в знак протеста.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Минаева
Хорватия нефть Венгрия «Дружба»
