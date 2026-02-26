Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по транзиту российской нефти
Венгерская нефтяная компания MOL Group направила официальное требование хорватской компании JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria и ждет ответ до 27 февраля. Об этом пишет Telex.
Компания предупредила, что при отказе может обратиться к Европейской комиссии за компенсацией и юридическими мерами.
«Мы официально направили все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не попадает под санкции ЕС, и ждем подтверждения от JANAF», — говорится в заявлении MOL.
Запрос связан с остановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» после повреждений на территории Украины. MOL подчеркнула, что стабильные поставки российской нефти важны для работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее Словакия и Венгрия обвиняли Украину в намеренном затягивании ремонта «Дружбы».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задействовать военных для защиты критически важной энергетической инфраструктуры. На этой неделе Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и заблокировала кредит Евросоюза для Киева в знак протеста.
