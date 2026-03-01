В России ограничили использование иностранных слов для вывесок и табличек

Вывески, указатели и таблички должны размещаться на русском языке, допускается дублирование на других языках при равнозначном оформлении. Также названия жилых комплексов в рекламе теперь должны писаться только кириллицей

В России вступили в силу положения, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Текст закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправки устанавливают новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. На иностранном языке без перевода на русский можно оставить вывески и слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания, то есть брендами, а также фирменными наименованиями.

Кроме того, документ вносит поправки в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и устанавливает отдельные правила в сфере строительства. Теперь названия объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов, которые застройщики используют в рекламе, должны выполняться только с применением кириллицы. Это требование не затрагивает объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Юрист и адвокат Татьяна Морозова в разговоре с РБК пояснила, что фирменные наименования, зарегистрированные в ЕГРЮЛ на иностранном языке, могут использоваться без перевода только самой организацией-владельцем. Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых такое исключение не действует. Иностранные слова, объяснила юрист, вроде sale, shop, coffee допускаются лишь при наличии равнозначного русского аналога и его приоритета: русский текст должен быть первым и равным по размеру, цвету и шрифту.

Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «812» Марина Калмыкова в беседе с РБК уточнила, что обновленные вывески подлежат согласованию с органами местного самоуправления. Она также добавила, что для застройщиков действует особое правило: требование использовать кириллицу в рекламе не касается объектов, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве, известный как «закон об ограничении англицизмов» депутаты Госдумы приняли 17 июня. В третьем чтении за документ проголосовали 414 депутатов, против — один. Основные положения вступили в силу со дня опубликования — 24 июня 2025 года, но ключевые требования к вывескам начинают действовать с 1 марта 2026 года.

Как отмечал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, основная цель закона — обеспечить приоритет русского языка в информационном пространстве. Он также подчеркивал, что в КоАП нет прямой нормы о штрафах «за иностранное слово», однако, если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию.