Бизнес раскритиковал идею сенаторов запретить рекламу на латинице

Торгово-промышленная палата, Национальная медиа группа, «Газпром-Медиа» и оператор наружной рекламы Gallery выступили против запрета рекламы на латинице. Участники рынка считают законопроект «политическим» и вредящим потребителям

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) России не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. О том, что такую позицию экспертное сообщество ТПП прорабатывает совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщила РБК вице-президент палаты Елена Дыбова. В пресс-службе ФАС от комментариев по законопроекту воздержались.

Поправки в закон «О рекламе», о которых идет речь, были разработаны и внесены сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди 1 декабря (дата первого чтения инициативы еще не назначена, 31 января завершается срок предоставления отзывов в профильный комитет Госдумы). Авторы инициативы предлагают дополнить ст. 5 закона пунктом, вводящим запрет на использование в рекламе «алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию». В пояснительной записке необходимость принятия законопроекта объясняется проблемой «очищения литературного русского языка от избыточных заимствований». «Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной», — считают сенаторы.

По мнению авторов инициативы, «результат воздействия рекламы на общество не ограничивается регулированием потребительского поведения людей». Реклама способна «оказать культурное и социальное воздействие на потребителя и на общество», особенно «на сознание молодежи», подчеркивают они.

В ТПП предлагаемые нововведения считают «избыточными». «Защита кириллицы важна для сохранения целостности языка российского государства, но это не должно означать полное отвержение других языков, также оказывающих влияние на мировую массовую культуру», — объясняет Дыбова. Бизнес, по словам вице-президента ТПП, согласен с необходимостью разумного использования других языков, но тотальные запреты могут оказать «негативное влияние на осуществление деятельности» в сфере рекламы и привести к искаженному восприятию рекламных сообщений потребителями.

Против запрета использования латиницы в рекламе выступают и опрошенные РБК участники рынка. Так, в Национальной медиа группе (среди ее активов — «Первый канал», РЕН ТВ, «СТС Медиа», а также МИЦ «Известия», сейлз-хаус «Эверест») сообщили, что инициатива сенаторов «не поддерживается в связи с тем, что вопрос использования в рекламе русского языка уже урегулирован действующими законодательными нормами».

По действующим нормам закона, в рекламе запрещается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. Кроме того, отдельным пунктом прописана обязанность производителей и распространителей соблюдать требования «законодательства о государственном языке» России. В соответствии со ст. 3 этого закона реклама — одна из сфер, где русский язык «подлежит обязательному использованию».

С тем, что действующее законодательство о рекламе «в достаточной степени обеспечивает защиту русского языка в части запрета использования вводящих в заблуждение иностранных слов и выражений», согласен и один из ведущих операторов наружной рекламы Gallery: «Радикальное исключение вряд ли соответствует задаче привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику».

Против запрета на латиницу в рекламе высказались и в «Газпром-Медиа» (управляет каналами НТВ, ТНТ, ТВ-3, видеохостингом Rutube и платформой вертикальных видео Yappy, также имеет собственный сейлз-хаус), назвав предлагаемую норму «избыточной». Если законопроект будет принят, то вступит в противоречие с действующим регулированием, указывает представитель холдинга, что повлечет за собой правовую неопределенность для участников рекламного рынка и в целом невозможность использования иностранного языка в рекламе. Это, например, может коснуться адресов сайтов, моделей техники, артикулов и регистрационного номера.

Руководитель юридической службы коммуникационной компании OMD OM Group Александра Хакимова, в свою очередь, считает инициативу о предоставлении приоритета в рекламе русскому языку и запрету использовать иные языки «политической». На самой рекламе, по ее мнению, принятие такого законопроекта критично не скажется, поскольку русский язык «и так обязателен к использованию в рекламе» согласно действующему законодательству.

Представители рекламных групп «Родная речь» (ранее Publicis) и АДВ, а также оператора наружной рекламы Russ Outdoor на запрос РБК не ответили, в медиахолдинге «Игроник», коммуникационной группе OKKAM (ex-dentsu Russia), компаниях «Яндекс» и VK отказались от комментариев.