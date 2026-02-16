 Перейти к основному контенту
В комиссии по русскому языку сменят главу и курирующее министерство

Комиссию кабмина по русскому языку передадут от Минпросвещения в ведение Минобрнауки, проект постановления вынесен на обсуждение. Задача комиссии — выработка государственной языковой политики и требований к словарям
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения. Сейчас комиссию возглавляет министр просвещения Сергей Кравцов.

Согласно разработанному документу, организационно-техническое сопровождение работы комиссии и ее органов, а также контроль за исполнением решений также будет осуществлять Минобрнауки, а не Минпросвещения.

РБК направил запросы в оба министерства.

Правительственную комиссию по русскому языку учредили в 2020 году по поручению президента Владимира Путина, тогда же ее возглавил Сергей Кравцов. В нее вошли представители министерств, вузов, СМИ, а также ученые и преподаватели. Основными задачами комиссии стала выработка государственной языковой политики и единых требований к словарям и справочникам.

Последнее заседание комиссии прошло 13 февраля. На нем обсудили подготовку единых учебников по литературе и русскому языку, проведение первого Петербургского международного филологического форума, а также утверждение единых словарей.

В феврале президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил правительству подготовить предложения по изучению в вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Минобрнауки до марта 2027 года должно разработать базовый учебно-методический комплекс этой новой дисциплины, включая базовую рабочую программу и процедуру оценки качества обучения.

