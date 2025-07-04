Володин рекомендовал бизнесу начать менять вывески с иностранными словами
Владельцы магазинов и предприятий могут приступить к замене вывесок со словами на иностранных языках до полного вступления в силу закона о защите русского языка, cообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«Правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — говорится в сообщении.
Володин напомнил, что в Краснодаре, Ярославле и Магнитогорске этим рекомендациям уже последовали.
По мнению председателя Госдумы, российские предприниматели обязаны делать все возможное для поддержки родного языка и его продвижения и избавляться от обилия англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках.
Положения закона вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Законопроект об ограничении англицизмов Володин поручил подготовить в начале января 2025 года. В середине июня во втором и третьем чтениях депутаты одобрили законопроект.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о защите русского языка.
Согласно принятому закону, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях и табличках должна быть выполнена на русском языке, также может дублироваться на языках народов России. В рекламных материалах нельзя использовать иностранные слова или выражения, а строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы.
Исключениями являются фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
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