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Володин рекомендовал бизнесу начать менять вывески с иностранными словами

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Владельцы магазинов и предприятий могут приступить к замене вывесок со словами на иностранных языках до полного вступления в силу закона о защите русского языка, cообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — говорится в сообщении.

Володин напомнил, что в Краснодаре, Ярославле и Магнитогорске этим рекомендациям уже последовали.

По мнению председателя Госдумы, российские предприниматели обязаны делать все возможное для поддержки родного языка и его продвижения и избавляться от обилия англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках.

Положения закона вступят в силу с 1 марта 2026 года.

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Законопроект об ограничении англицизмов Володин поручил подготовить в начале января 2025 года. В середине июня во втором и третьем чтениях депутаты одобрили законопроект.

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о защите русского языка.

Согласно принятому закону, с 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях и табличках должна быть выполнена на русском языке, также может дублироваться на языках народов России. В рекламных материалах нельзя использовать иностранные слова или выражения, а строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы.

Исключениями являются фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

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Плугина Ирина
Вячеслав Володин русский язык законы вывески
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Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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