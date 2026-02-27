 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Заявление президента США Дональда Трампа, что Иран скоро разработает ракеты, способные долететь до Штатов, не подтверждается отчетами американской разведки и может быть преувеличено, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с отчетами.

В отчете разведывательного управления Минобороны США от 2025 года указано, что разработка Ираном «жизнеспособной» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) может продлиться до 2035-го. Никаких изменений в сроках, как пишет агентство, в отчете не появлялось.

Кроме того, источник выразил Reuters мнение, что даже в случае оказания технологической помощи со стороны Китая или Северной Кореи Ирану понадобится не менее восьми лет, чтобы создать оружие, соответствующее уровню МБР и в рабочем состоянии.

NYT узнала об эвакуации войск США со своих баз на Ближнем Востоке
Политика
Военно-воздушная база Аль-Удейд

Заявление Трампа о ракетном потенциале Ирана прозвучало 25 февраля в ходе обращения к конгрессу. Президент заявил, что Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием тех, что в скором времени будут способны долететь до США.

Кратчайшее расстояние от границ Ирана до континентальной территории США — 9,4 тыс. км по прямой.

В отношениях США и Ирана в последние месяцы усилилась напряженность. В феврале стороны возобновили переговоры по иранской ядерной проблеме. Последняя встреча проходила в Женеве 26 февраля.

Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить страну пойти на сделку. Накануне президент США пригрозил Тегерану «очень плохим днем», если тот не заключит соглашение. 19 февраля он заявил, что мир узнает о будущем Ирана через десять дней.

