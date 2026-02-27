Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил Министерству энергетики и региональным властям завершить восстановление тепло- и энергоснабжения в регионах. Информация об этом содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 21 января, опубликованного на сайте Кремля.

«Минэнерго России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в субъектах Российской Федерации», — сказано в публикации.

Доклад о проделанной работе должны представить президенту до 1 марта.

