Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев
После массированного удара по объектам энергетики в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества», — написал глава региона.
Гладков уточнил, что детские сады и школы переведены на резервную генерацию и будут работать. Однако перевести все объекты на резервные источники питания в области невозможно, пояснил он.
Материал дополняется
