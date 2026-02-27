 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

После массированного удара по объектам энергетики в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что детские сады и школы переведены на резервную генерацию и будут работать. Однако перевести все объекты на резервные источники питания в области невозможно, пояснил он.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Персоны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона для сохранения контракта Технологии и медиа, 08:38
Финтех-компания Block решила уволить 40% сотрудников из-за ИИ Бизнес, 08:32
Как вырваться из стадии «вечного стартапа»: инструкция по господдержкеПодписка на РБК, 08:31
Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев Политика, 08:29
Канчельскис посоветовал московскому «Динамо» забыть о текущем сезоне РПЛ Спорт, 08:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Пропавшую в Смоленске девочку нашли с помощью генетической экспертизы Общество, 08:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Премьер-министр Дании анонсировала досрочные парламентские выборы Политика, 08:11
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет Бизнес, 08:05
Когда фиксировать даты расставания с супругами, чтобы не потерять бизнесПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:02
Признайтесь, это вас раздражает: 7 грехов корпоративной переписки Образование, 08:02
«Спартак» вне топ-3. Что важно знать о старте РПЛ после зимней паузы Спорт, 08:01
Новые правила для ЗПИФов: что поменяется с 1 мартаПодписка на РБК, 08:00