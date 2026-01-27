В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение

В некоторых домах Мурманска еще дополнительно настраивают подачу электричества. По словам Чибиса, работы по восстановлению электричества в Североморске пока продолжаются

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Мурманске электроснабжение после аварии восстановлено в полном объеме, работы по Североморску продолжаются, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества. Это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения», — сообщил он.

Массовые отключения электроэнергии на линиях «Россетей» начались в Мурманске и Североморске в районе 18:00 23 января. В тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности, а для части потребителей, включая многоквартирные дома, ограничили электричество.

Ограничения на поставку электричества потребителям вводили, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты, подчеркивал ранее Чибис.

На следующий день, 24 января, он сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения, хотя для некоторых потребителей, в том числе многоквартирных домов, магазинов, аптек, городского освещения, ограничения временно сохранялись.

В связи с затянувшимися работами в регионе 25 января ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне Чибис написал, что все жилые дома и соцобъекты в Мурманской области обеспечены теплом и водой, а в 80% домов появилось стабильное электроснабжение.