 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение

В некоторых домах Мурманска еще дополнительно настраивают подачу электричества. По словам Чибиса, работы по восстановлению электричества в Североморске пока продолжаются
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Мурманске электроснабжение после аварии восстановлено в полном объеме, работы по Североморску продолжаются, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества. Это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения», — сообщил он.

Подачу электричества в Мурманской области восстановили
Общество
Фото:Губернатор Чибис / Telegram

Массовые отключения электроэнергии на линиях «Россетей» начались в Мурманске и Североморске в районе 18:00 23 января. В тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности, а для части потребителей, включая многоквартирные дома, ограничили электричество.

Ограничения на поставку электричества потребителям вводили, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты, подчеркивал ранее Чибис.

На следующий день, 24 января, он сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения, хотя для некоторых потребителей, в том числе многоквартирных домов, магазинов, аптек, городского освещения, ограничения временно сохранялись.

В связи с затянувшимися работами в регионе 25 января ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне Чибис написал, что все жилые дома и соцобъекты в Мурманской области обеспечены теплом и водой, а в 80% домов появилось стабильное электроснабжение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мурманск энергоснабжение Андрей Чибис
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
Материалы по теме
В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов
Общество
В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света
Общество
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex Спорт, 16:34
Выгода для России и желание «позлить» США. Эксперты — о сделке ЕС и Индии
РАДИО
 Политика, 16:31
В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом Общество, 16:30
Китайский кроссовер Exeed TXL получил обновление в России Авто, 16:25
В Минобороны России и КНР обсудили ситуацию на примере Венесуэлы и Ирана Политика, 16:20
Кто такие релоканты и что означает этот термин База знаний, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске Спорт, 16:09
ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России Политика, 16:08
Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника Спорт, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение Общество, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
В Сейме Польши возмутились словами Трампа о роли союзников по НАТО Политика, 15:58